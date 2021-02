Ricetta cavolfiore al forno con parmigiano

Cucina

Ricetta cavolfiore al fornoLa ricetta del cavolfiore al forno è facile da preparare e gustosissimo da mangiare. Il cavolfiore al forno con parmigiano ma senza besciamella si prepara in poco tempo. Il cavolfiore al forno è un piatto ideale per la cena o come contorno a pranzo. Ma vediamo quali ingredienti occorrono per la ricetta del cavolfiore al forno con parmigiano.Ingredienti1 Cavolfiore6 cucchiai Acqua4 cucchiai Parmigiano reggiano2 cucchiai FarinaPrezzemoloSaleOra vediamo come si prepara il cavolfiore al forno con parmigiano.PreparazioneLavate il cavolfiore e tagliatelo a pezzi asciugandolo bene con carta assorbente.Sbollentate il cavolfiore in acqua bollente leggermente salata per 5 minuti in modo che rimanga ancora croccante. Preparate la pastella al parmigiano come fareste per quella per friggere quindi in una ciotolina mischiando la farina, il parmigiano e un pizzico di sale poi mettete a poco a poco l’acqua freddissima girando velocemente con un cucchiaio o con una frusta a mano e mescolate fino ad ottenere una pastella liscia e densa. Pucciate ogni pezzo di cavolfiore nella pastella al parmigiano e adagiateli in una teglia cercando di non sovrapporli poi spolverizzate di prezzemolo tritato. Cuocete in forno preriscaldato a 200° per 20minuti circa fino a che la superficie sarà diventata dorata e croccante. Sfornate il cavolfiore al parmigiano e servitelo caldo o tiepido.