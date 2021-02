Tutti in spiaggia, a Mondello sembra estate VIDEO

Cronaca

“Non invidio a Dio il paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia. (Federico II di Svevia)”, commenta così Sasà Salvaggio in canoa a Mondello. Il comico siciliano posta il video sulla pagina Facebook ripreso durante il suo giro in canoa nelle spettacolari acque di Mondello. Nel primo weekend di zona arancione, dopo due settimane di zona rossa e in una giornata dove si sono sfiorati i 28 gradi, molte persone hanno preso d'assalto Mondello. C’è chi ha preso la tintarella, chi ha improvvisato una partita di beach volley, i più temerari persino il bagno in acqua. Inevitabili gli assembramenti sulla sabbia del lungomare e nella piazza principale del borgo turistico, ma le forze dell’ordine non lamentano particolari criticità.PREVISIONI METEO PALERMONelle prossime ore il tempo su Palermo cambierà in maniera repentina. Già da questa notte una nuova perturbazione si avvicinerà sull’Isola portando nubi e successivamente precipitazioni. A partire da domani, domenica 7 febbraio, assisteremo ad un rinforzo dei venti meridionali dove in alcuni tratti le raffiche potrebbero soffiare oltre i 60-70 km/h con un aumento della nuvolosità che porterà già dal mattino molte precipitazioni.

