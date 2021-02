Sindaco Modica: positivi in calo da zona gialla, perchè aspettare?

Attualità

Modica – “Continuano a scendere vertiginosamente i numeri dei contagi a Modica e in provincia di Ragusa”. E’ quanto scrive il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, su Facebook. Il primo cittadino chiede alla luce del calo dei positivi al coronavirus di anticipare la zona gialla in Sicilia. “In Città si registrano poco più di 50 positivi (oltre 300 erano a novembre). Alla luce di questi numeri – scrive Abbate - perché la Regione non chiede la revisione della "colorazione" prima dei 15 giorni canonici previsti? Che senso ha aspettare fino al 15 febbraio per chiedere la zona gialla? L'economia è agonizzante e ogni giorno di chiusura avvicina tante attività alla chiusura definitiva”. Ieri su 828 tamponi effettuati a Modica non è stato registrato nessun positivo al Covid 19.