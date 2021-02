616 positivi in Sicilia: 226 Palermo,12 Ragusa

Sicilia

Sono 616 i nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Lo rivela l’ultimo Bollettino del Ministero della salute di oggi 5 febbraio 2021. Il numero dei morti nelle ultime 24 ore è 31 mentre i guariti sono 1.685.Gli esperti dicono che il dato delle vittime è sempre l'ultimo a scendere quando si misurano le restrizioni prese in un determinato periodo. Evidentemente questi sono i frutti delle due scorse settimane di "zona rossa" in Sicilia. Bisognerà quindi aspettare ancora un po' per capire se è possibile vedere una Sicilia in giallo. Secondo il report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità, con i dati che si riferiscono però alla settimana passata, la Sicilia non è ancora nelle condizioni di cambiare colore e la prossima settimana dovrebbe quindi restare ancora zona arancione. I casi totali di coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia sono invece 140.144 (ieri erano 139.528), le guarigioni sono 96.956 con ben 1.685 pazienti dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore, i decessi con gli ultimi 31 hanno raggiunto quota 3.634.Ecco i dati di tutte le province siciliane:226 Palermo151 Catania74 Trapani53 Messina47 Siracusa25 Agrigento20 Caltanissetta12 Ragusa8 Enna