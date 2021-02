Salute e benessere

Dimagrire velocemente 5 chili in una settimana. Ecco i consigli salva dieta per perdere peso velocemente in vista della bella stagione. Come dimagrire: consigli per perdere peso velocementeMa cosa si deve fare per dimagrire velocemente senza troppe rinunce?La risposta è sempre la stessa, vediamola nei 4 consigli utili per perdere peso: una dieta sana; bere tanta acqua; muoversi di più; e seguire i nostri 10 consigli salva-dieta.Ma cosa si deve mangiare per dimagrire velocemente in una settimana? Ecco un esempio di menù settimanale per dimagrire velocemente 5 chili.Qual è il modo migliore per dimagrire?Dimagrire 5 kg in una settimana non è una cosa facile ma neanche impossibile a patto che insieme alla dieta, si beva molta acqua e si pratichi più attività fisica. per dimagrire cinque chili in 7 giorni, non servono diete drastiche, diete lampo o iperproteiche che a lungo andare possono dare anche problemi di salute, basta infatti seguire un regime alimentare equilibrato, vario e sano che preveda l'assunzione di tutti i cibi, magari in basse quantità, e pochi grassi.Consigli pratici per dimagrireMa vediamo in un esempio di menù completo cosa mangiare ogni giorno della settimana per dimagrire velocemente.lunedì di dieta:Colazione: scegliere tra una tazza di tè o caffè con dolcifcante + 3 fette biscottate integrali.Spuntino: un frutto fresco;Pranzo: 70 g di pasta integrale condita con del sugo di pomodoro fresco, basilico e 1 filo di parmigiano + insalata mista condita con 1 cucchiaino di olio entravergine di oliva.Merenda: 1 frutto fresco.Cena: 1 piatto di minestrone di verdure + 150 grammi di pesce grigliato o cotto al vapore + insalata mista + 30 grammi di pane integrale.Martedì di dieta:Colazione: tè o caffè + 1 vasetto di yogurt magro + 1 manciata di cereali integrali;Spuntino: un frutto fresco;Pranzo: 150 g di ricotta fresca + insalata con pomodori, carote, finocchi, ecc condita co un cucchiaino di olio extravergine di oliva;Merenda: 1 frutto;Cena: 1 piatto di minestrone + 150 grammi di petto di pollo + insalata mista.Mercoledì di dieta:Colazione: tè o caffè + 4 biscotti integrali + 1 frutto;Spuntino: 1 spremuta di arancia fresca;Pranzo: 60 grammi di pasta solo 30 g di pasta con i fagioli, insalata mista di ortaggi crudi.Merenda: una tazza di tè o caffè, un centrifugato di verdura verde.Cena: 1 minestrone + 1 uovo sodo + insalata mista + 30 grammi di pane integrale.Giovedì di dieta:Colazione: 1 yogurt magro + 2 cucchiai di cereali integrali;Spuntino: un frutto fresco;Pranzo: 80 grammi di prosciutto crudo senza grasso + 1 panino integrale da 50 grammi;Merenda: 1 frutto fresco.Cena: 200 g pesce fresco cotto alla griglia o al vapore + insalata mista + 30 g di pane integrale.Venerdì di dieta:Colazione: 1 yogurt magro + 2 fette biscottate + una tazza di tè o una tazzina di caffè;Spuntino: un frutto fresco;Pranzo: 70 g di spaghetti con zucchine + insalata;Merenda: 1 yogurt magro;Cena: zuppa di legumi + insalata mista + 30 g di pane integrale.Sabato di dieta:Colazione: tè o caffè + 3 fette biscottate integrali.Spuntino: un frutto fresco; Pranzo: 160 g di formaggio magro + 30 g di pane integrale + insalata.Merenda: 1 frutto fresco.Cena: polpo con patate + insalata o verdure miste.Domenica di dieta:Colazione: 1 vasetto di yogurt + 1 fetta di pane integrale tostata con un velo di marmellata.Spuntino: 1 frutto fresco;Pranzo: 50 g di riso integrale con verdure + insalata di ortaggi.Merenda: 1 frutto fresco.Cena: 1 piatto di passato di verdure + 200 g di pesce al vapore + 1 patata piccola al vapore.Prima di cominciare qualsiai dieta è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. Qualsiasi dieta fai da te è assolutamente vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.