Cavolfiore dieta: dimagrire e dare salute al cervello

Dieta, cavolfiore per dimagrire e fa bene al cervelloDieta del cavolfiore: per dimagrire e sgonfiare la panciaIl cavolfiore da sempre è considerato un ortaggio ideale per la dieta dimagrante. Il cavolfiore si rivela molto utile per chi è a dieta: a fronte di un basso apporto calorico (in una porzione vi sono appena 25 calorie), contiene importanti quantità di acqua e di fibre. Queste ultime, in particolare, hanno un ruolo fondamentale nella corretta digestione. Oltre a rallentare l’assorbimento degli zuccheri, contribuiscono ad aumentare il senso di pienezza e quindi a ridurre le porzioni a tavola. Le fibre agiscono inoltre a livello intestinale, combattendo la costipazione e fornendo nutrimento alla flora batterica.Proprietà del cavolfioreDiversi studi hanno evidenziato come le fibre abbiano, in realtà, un ruolo più ampio per la salute: una dieta ricca di queste sostanze è correlata ad un minor rischio di sviluppare diverse patologie, tra cui il cancro, il diabete e le malattie cardiache. Anche gli antiossidanti, di cui il cavolfiore è particolarmente ricco, sono importanti per il benessere dell’organismo. I glucosinolati e gli isotiocianati hanno ad esempio un’azione antitumorale: in vitro hanno rallentato la crescita delle cellule malate nel cancro al colon, ai polmoni, al seno e alla prostata. I carotenoidi e i flavonoidi sono utili anche per la salute cardiovascolare, riducendo il rischio di malattie quali l’ictus e l’infarto. Mentre la vitamina C, oltre ad avere funzione antiossidante, svolge un importante ruolo per lo sviluppo delle difese immunitarie. Tra gli antiossidanti, infine, dobbiamo citare il sulforafano (contenuto in tutte le verdure crucifere). Questa sostanza ha un’azione preventiva nei confronti di diverse forme tumorali e, come evidenziato nello studio pubblicato su Oxidative Medicine And Cellular Longevity, aiuta a tenere sotto controllo la pressione e mantiene le arterie in salute.Cavolfiore: una verdura, tante proprietà beneficheGrazie al limitato contenuto calorico e all’elevato potere saziante i cavolfiori sono perfetti anche per chi segue una dieta dimagrante Per dimagrire e sgonfiare la pancia Le regole da seguire durante la dieta del cavolfioreIl cavolfiore è poi una delle principali fonti alimentari di colina, un nutriente essenziale di cui spesso la nostra dieta è carente. Questa sostanza ha diversi ruoli fondamentali: supporta il metabolismo e protegge l’integrità delle membrane cellulari, previene l’accumulo di colesterolo nel fegato e interviene nella produzione di alcuni neurotrasmettitori. Importante è la sua efficacia nel proteggere le funzionalità cerebrali, dal momento che diminuisce il rischio di sviluppare patologie neurodegenerative come l’Alzheimer. Pur essendo un ortaggio ricco di proprietà importanti, ci sono controindicazioni al consumo eccessivo di cavolfiore. In chi soffre di colon irritabile, potrebbe aumentarne i sintomi quali meteorismo, gonfiore e dolori addominali. Per il suo contenuto di vitamina K, inoltre, può interferire con alcuni farmaci anticoagulanti. Per questo motivo, non esitate a chiedere maggiori informazioni al vostro medico curante.La dieta di 1.400 calorie, ti permette di dimagrire fino a 1 chilo in una settimana ed avere una pancia piatta. Se protratta per 3 settimane il programma dietetico di questo esempio può farti perdere anche fino a 3 chili. ( è raccomandato non superare le tre settimane)Le regole da seguire durante la dieta del cavolfioreQuesta dieta è formata da 5 pasti, di cui 2 spuntini (metà mattina e metà pomeriggio) al giorno in cui cavoli, cavolini di bruxelles e broccoli sono sempre presenti, almeno una volta al giorno.Lo schema settimanale della dieta del cavolfiore e la pancia piatta per dimagrire in una settimana.Lunedì, cavolfiore dietaPranzo: 80 g di petto di pollo + 1/2 cavolfiore lesso + 70 g di pane + 2 kiwiCena: 150 g di vitello cotto in padella + melanzane alla griglia + 40 g di pane + 2 mandariniMartedì, cavolfiore dietaPranzo: zuppa di lenticchie e cavolini di bruxelles (vedi ricetta a fondo articolo) + insalata verdeCena: 180 g merluzzo al cartoccio + spinaci a vapore + 40 g di pane integrale + una melaMercoledì, cavolfiore dietaPranzo: 80 g di prosciutto crudo sgrassato + finocchi a vapore + 70 g di pane integrale + un’aranciaCena: 2 uova sode + broccoletti ripassati in padella con olio e aglio + 40 g di pane + 2 mandariniGiovedì, cavolfiore dietaPranzo: zuppa di broccoli (vedi ricetta a fondo articolo) + 50 g di crostini di pane (pane integrale ripassato in forno) + 2 fette di ananasCena: 150 g di scaloppine al vino bianco + mezzo cavolfiore bollito saltato in padella con olio e aglio + 40 g di pane integrale + una peraVenerdì, cavolfiore dietaPranzo: 80 g di bresaola con scaglie di parmigiano e rucola + 3 mandariniCena: 180 g di insalata di mare con gamberetti lessi e surimi con olio e limone + una melaSabato, cavolfiore dietaPranzo: 80 g di prosciutto cotto + cavolo versa lesso + 60 g di pane integrale + un’aranciaCena: 150 g di scaloppine ai funghi + 60 g di pane + 2 fette di melone giallo o ananas frescoDomenica, cavolfiore dietaPranzo: 100 g di orecchiette con le cime di rapa + insalata di lattuga + una peraCena: 180 g pesce spada al cartoccio + spinaci lessi + 40 g di pane integrale + una melaZuppa di lenticchie e cavolini di bruxelles (204 kcal).A cosa far attenzione prima di comprare un cavolfioreIl cavolfiore deve essere ben chiuso, compatto, con l'infiorescenza soda e senza macchie. Le foglie esterne devono essere croccanti e aderenti alla testa. Un fiore sodo e compatto, con le cimette ben chiuse, è indice di freschezza; la superficie leggermente annerita tradisce una cattiva e prolungata conservazione. Il cavolfiore è infatti un ortaggio delicato, che si deteriora facilmente.