Strade dissestate a Vittoria e le insegne eterne

Peggiora la condizione delle strade di Vittoria a causa dei numerosi lavori in corso, Idea Liberale: la commissione straordinaria verifichi se il ripristino dell’asfalto sia stato eseguito a regola d’arte. ci sembra proprio di no.“La città di Vittoria continua a riscoprirsi, sempre di più in questi giorni, piena di buche, alcune vere e proprie voragini, lungo il manto stradale delle varie vie cittadine. I lavori per il passaggio della Fibra hanno dato il colpo di grazia. Come intende muoversi la commissione straordinaria che, nelle scorse settimane, aveva annunciato un piano per la ripavimentazione?”. A chiederselo è il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, dopo avere verificato che la città è stata disseminata di cartelli con l’avvertenza “Strada dissestata”. “Lodevole l’intento di avvisare la cittadinanza sui pericoli che si corrono – aggiunge Scuderi – ma l’impressione è che si voglia mettere le mani avanti rispetto a eventuali richieste di risarcimento danni che potrebbero essere inoltrate nel caso in cui si verificassero danneggiamenti alle auto o alle moto o, ancora peggio, alle persone.Ci chiediamo, quindi, perché l’asfalto disconnesso causato dal passaggio della Fibra non sia stato ripristinato. Le buche, dopo le piogge, riaffiorano. E quindi vorremmo capire perché non si è controllato se l’intervento di ripristino dell’asfalto sia stato eseguito a regola d’arte. Secondo noi, si deve intervenire presso la ditta che ha eseguito gli interventi e pretendere che le buche esistenti siano risistemate. Ma, soprattutto, è necessario predisporre un piano straordinario di ripavimentazione perché quasi tutte le strade cittadine sono impercorribili”.