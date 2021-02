Chiacchiere, ricetta Carnevale

Cucina

Chiacchiere di Carnevale. Come fare le chiacchiere: versione facile e veloceLe chiacchiere sono il dolce tipico del mese di febbraio. Da sempre le chiacchiere è il dolce di carnevale anche ai tempi del Covid. In questi giorni infatti passando vicino alle dolcerie si sente il profumo di questo dolce amato da grandi e piccini. Esistono varie ricette per preparare le chiacchiere di Carnevale, vediamo una ricetta al forno leggere e facile da fare in casaCome preparare le chiacchiereEcco gli ingredienti che occorrono per preparare le chiacchiere in versione facile e veloceIngredienti1 Uovo1 cucchiaio di Zucchero1 cucchiaio di Liquore all’anice(in alternativa un’altro liquore aromatico oppure vino bianco)1 cucchiaio di Olio di GirasoleBuccia grattugiata di limone a piacereun pizzico di sale140g di Farina circaOlio Per Friggere (per la versione fritta)zucchero a velo per la guarnizioneCome fare le chiacchiere, frappe o bugie di CarnevaleIn una ciotola rompiamo un uovo, aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di liquore all’anice (o un altro liquore a vostra scelta, va bene anche il vino bianco), un cucchiaio di olio di semi e la buccia grattugiata del limone, un pizzico di sale e infine la farina poco per volta.Iniziamo ad impastare con le mani fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.tendiamo la pasta con il mattarello per ottenere una sfoglia sottile, spolveriamo di farina man mano che procediamo a dare forma alla sfoglia.Con la rotella tagliamo a striscie la pasta, prima in un senso, poi nel senso opposto per ottenere lunghi rettangolini. Friggere le chiacchiere di carnevale asciutte, leggere e senza unto:Prepariamo la padella con l’olio per friggere, l’olio è pronto quando versando un pezzetto di impasto torna subito a galla. Quindi mettiamo a friggere un paio di chiacchiere alla volta e rigiriamo un paio di volte per farle cuocere da tutti i lati. Quando sono belle dorate scoliamo e appoggiamo su carta assorbente. Continuiamo a friggere tutto l’impasto.