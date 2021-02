Attualità

Educare in comune a Ragusa Educare in comune a Ragusa

"Educare in comune" a Ragusa. Finanziamento per progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età. Pubblicato l’avviso. Scadenza presentazione istanze il 30 aprile 2021 . Il Comune di Ragusa - Settore 7 Servizi alla persona – rende noto che sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età "Educare in comune" emanato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella sezione "allegati" sono scaricabili gli allegati relativi all'avviso stesso.