Governo e Regioni: nuova fase della campagna vaccinale

ROMA - ’’Confermando l’auspicio che la situazione nazionale trovi al più presto una soluzione, proseguire con la campagna vaccinale rimane la priorità: per questo oggi abbiamo definito con il Governo le modalità della prossima fase, che sarà dedicata alla popolazione over 80’’. Così il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro con i ministri Speranza e Boccia e il commissario Arcuri di oggi pomeriggio.’’Come tutti sappiamo, gli anziani sono la categoria più colpita dalla pandemia ed è fondamentale metterla in sicurezza il prima possibile. Per questo abbiamo convenuto di assegnare a ogni Regione e Provincia Autonoma un numero di dosi di vaccini pari al numero degli ultraottantenni che vi sono assistiti. Successivamente, si procederà a compensazioni’’. Per Bonaccini, ’’resta imprescindibile l’arrivo delle dosi nel numero previsto, affinchè non si vanifichino i singoli piani vaccinali regionali’’.Inoltre, ’’abbiamo sollecitato il Governo a una verifica su tutti i vaccini presenti sul mercato’’ e ’’si procederà a un accordo quadro con i medici di medicina generale per coinvolgerli in questa campagna vaccinale al fine di raggiungere una gran parte della popolazione e in particolare i malati cronici o con specifiche patologie - ha aggiunto il presidente della Conferenza delle Regioni -. Non c’è tempo da perdere, le Regioni sono pronte a offrire la massima collaborazione perchè la campagna vaccinale ritorni ai ritmi delle prime settimane e anzi venga velocizzata’’.’’La campagna di vaccinazione resti fuori dalla crisi e dalle contese politiche. E’ la cosa più importante per tutto il Paese’’, afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’incontro in videoconferenza con le Regioni.