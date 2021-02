Salute e benessere

Dieta senza carboidrati per dimagrire 3 kg in 168 ore

No carboidrati per perdere peso: dieta senza carboidrati per dimagrire 3 kg in 168 orediete senza carboidrati: aiutano davvero a dimagrire?Con la dieta no carboidrati o senza carboidrati, si fa completamente a meno dei carboidrati, eccetto per le più piccole quantità. Quindi il corpo utilizza proteine e grassi come fonti di energia - sia dal cibo che dai propri depositi.Poiché alcuni organi, come il cervello, possono normalmente essere alimentati solo con carboidrati o glucosio, il corpo regola il suo metabolismo quando questi diventano estremamente scarsi. Dopo alcuni giorni con un apporto di carboidrati molto basso, produce i cosiddetti corpi chetonici nel fegato da grassi e aminoacidi. Questi possono fornire energia al cervello. Per salvare il cervello, il corpo ha anche la possibilità di convertire le proteine accumulate nei muscoli in carboidrati o glucosio.Dieta senza carboidratiAnche se si chiama dieta senza carboidrati per dimagrire fino a 3 kg in 168 ore, questa forma di nutrizione non fa completamente a meno dei carboidrati. Anche se si eliminano gli alimenti ricchi di carboidrati dalla propria dieta, è comunque possibile consumare fino a 30 grammi di carboidrati al giorno. La dieta low carb è una versione leggermente meno drastica della dieta priva di carboidrati. Invece di 30 g, si possono mangiare 50 - 120 g di carboidrati al giorno.Quali alimenti sono vietati nella dieta no carboidrati o senza carboidrati?Se vuoi nutrirti senza carboidrati, è il momento di dire addio a molti alimenti come: pane, pasta, pizza, riso o cornetti a colazione. Anche alcuni tipi di frutta e verdura non possono essere definiti alimenti senza carboidrati.Allora, cosa mangiare? La dieta senza carboidrati o no carboidrati si basa su alimenti ricchi di grassi e proteine come carne, pesce, frutti di mare, uova e latticini. Questi ultimi, in particolare, si basano su varianti a pieno contenuto di grassi.La dieta senza carboidrati aiuta davvero a dimagrire?Ma cosa si mangia nella dieta no carboidrati o senza carboidrati per dimagrire 3 kg in 168 ore. Verdure senza carboidrati e frutta senza carboidrati. In cosa consiste una dieta senza carboidratiLUNEDI – Proteine di carne e pesceColazione: con latte di mandorle (a basso contenuto calorico) o latte magroUn frutto o frutta secca(pesca, pera, mela, ananas, ecc)Pranzo: Petto di pollo (o tacchino) alla piastra con un cucchiaino l’olio evoRadicchio alla piastra (o invidia)Spuntino: yogurt magroCena: Merluzzo al vapore, verdura lessa (a scelta) con un cucchiaino di olio extra vergine di olivaMARTEDI – Legumi e pesceColazione: Latte magro con cacao magro in polvereFrutta o Frutta seccaPranzo: Fagioli Spagna lessati al pomodoro / aceto)zucchine lesse o alla griglia condite con un cucchiaino di olio evoSpuntino: pinoli e yogurtCena: spigola/orata/altro pesce al cartoccio con pomodoriniMERCOLEDI – Carne rossa e formaggio magroColazione: Latte magro/soia. Frutta o frutta seccaPranzo: Filetto o Controfiletto di Vitello (max 300 grammi) con insalata verde mistaSpuntino: frutta secca e yogurtCena: Ricotta di mucca da latte scremato/parzialmente scremato, melanzane grigliateGIOVEDI – Affettato magro e pesceColazione: Latte magro/soia. Frutta o frutta seccaPranzo: 150 grammi di bresaola. Verdura lessa a scelta (potete pensare anche al broccolo o ai cavoletti di bruxelles in inverno) con un cucchiaino di olio evoSpuntino: noci secche (10 grammi)Cena: Spigola alla piastra, asparagi lessiVENERDI – Frittata e legumiColazione: yogurt magroPranzo: frittata di albumeinsalata verde condita con un cucchiaino di olio evoSpuntino: Mandorle (10 grammi)Cena: Lenticchie lesse (100 grammi), pomodori conditi con un 1 cucchiaino di olio evoSABATO – Carne e PesceColazione: Latte magro/soia, frutta o frutta seccaPranzo: pollo alla piastra con pomodoriSpuntino: arachidi (10 grammi)Cena: Merluzzo lesso (300 grammi), pomodori e insalata conditi con un cucchiaino di olio evoDOMENICA – Affettato magro e legumiColazione: yogurtPranzo: Fesa di tacchino (150 grammi max)Spuntino: anacardi (10 grammi)Cena: zuppa di verdure e legumi (senza pasta)Alla dieta dimagrante no carboidrati potete aggiungere degli spuntini composti da alimenti a calorie negative come il pompelmo, carote, cicoria, spinaci, zenzero, cetrioli, lattuga. Come in tutte le diete, è raccomandabile sempre bere molta acqua, almeno 2 lt. al giorno, e aiutare il dimagrimento con dell’attività fisica quotidiana. Basta anche una camminata veloce per ottenere risultati veloci ed efficaci, specie se si vogliono eliminare inestetismi come cellulite e ritenzione idrica.