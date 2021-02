Politica

Emergenza rifiuti Vittoria: ecoisola aperta h24 Emergenza rifiuti Vittoria: ecoisola aperta h24

Emergenza rifiuti. Di Falco:”L’ecoisola di via Virgilio Lavore, deve restare aperta h24 e qui che i cittadini devono lasciare i loro rifiuti ingombranti” “L’ecoisola di via Virgilio Lavore a Vittoria deve restare aperta h24 per consentire ai cittadini di lasciare i loro rifiuti speciali in questo luogo nato appositamente per questo scopo”. A dirlo è Salvatore Di Falco, candidato a sindaco di Vittoria, sostenuto dalle liste civiche “Di Falco Sindaco”, “Vittoria Unita” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”. “Nell’ecoisola, che nei fatti è il CCR, ovvero il Centro comunale di raccolta, vi si trovano computer, televisori, frigoriferi, materassi, pneumatici, rifiuti speciali che spesso vengono abbandonati nelle campagne e che purtroppo, vediamo anche agli angoli delle strade e sui marciapiedi. La città di Vittoria, anche se lentamente, sta iniziando ad essere ripulita dalla spazzatura che ci ha letteralmente invasi in queste ultime settimane; purtroppo però ho potuto constatare con amarezza che in alcune zone i sacchetti sono tornati a fare capolino. Capisco che molti cittadini sono stanchi e arrabbiati per i continui disservizi ma è anche vero che ciascuno di noi deve dare il proprio contributo e cercare di non sporcare perché Vittoria è la casa di tutti e tutti dobbiamo contribuire a renderla pulita. Ecco perché da candidato a sindaco di questa città – conclude Di Falco- lancio una proposta: creare un’altra ecoisola a Vittoria e una a Scoglitti e poiché attualmente è possibile depositare i rifiuti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, lasciarla aperta h24, compresa la domenica. Invito, pertanto, tutti i cittadini ad utilizzare questo luogo e a non abbandonare più i rifiuti nelle campagne o davanti alle abitazioni. Vi assicuro che il costo per l’apertura continuata sarebbe ampiamente ripagato dai risparmi che avremmo dal non buttarli più nelle campagne o ai bordi delle strade. Solo se diventiamo virtuosi e intelligenti la nostra città potrà diventare più pulita e decorosa”.