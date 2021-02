Ragusa, affidati lavori per Giardino ibleo

Economia

Affidati alla ditta Cicero Alessandro di Modica che ha offerto un ribasso del 25,2% sull’importo a base d’asta di € 19.351,78, gli interventi di sistemazione della vasca e della balaustra del Giardino Ibleo di Ragusa. Con apposita determina dirigenziale del Settore V - Politiche Ambientali, Energetiche Verde pubblico del 28 gennaio scorso, sono stati infatti affidati i predetti lavori per l’esecuzione del progetto per il quale erano stati conferiti gli incarichi di Rup e di progettista e direzione lavori, rispettivamente ai tecnici comunali Emanuele Russo e Maria Rizza. “I lavori appaltati - dichiara l’assessore al verde pubblico e decoro urbano Giovanni Iacono - rientrano in una serie di interventi che andremo ad eseguire all’interno del Giardino Ibleo. Infatti oltre alle opere di sistemazione della vasca che sarà sottoposta ad un intervento di impermeabilizzazione ed all’importante intervento di rifacimento del tratto di balaustra crollata, abbiano intenzione anche di sistemare le siepi e le aiuole dello storico giardino pubblico”.