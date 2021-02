Incidente stradale a Vittoria: scontro auto-moto

Cronaca

Incidente stradale oggi intorno alle ore 11,30 sulla Ss 115 la Vittoria per Gela km 5. Lo scontro tra un’auto ed una moto, ancora in corso di accertamento, è avvenuto in contrada Diligenza. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale. Notizia in aggiornamento. (Foto Assenza)