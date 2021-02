Ragusa, abbonamenti studenti pendolari: novitÃ  per febbraio

Attualità

Ragusa, abbonamenti studenti pendolari: novità per febbraio Ragusa, abbonamenti studenti pendolari: novità per febbraio

Ragusa, abbonamenti per trasporto degli studenti pendolari per il mese di febbraio. Il Settore VII - Pubblica Istruzione - rende noto che l’Amministrazione comunale, in riferimento al servizio di trasporto scolastico per gli studenti pendolari frequentanti gli istituti fuori dal comune, ha provveduto a concertare con le ditte di trasporto un carnet di abbonamenti per gli aventi diritto relativamente al mese di febbraio 2021. Ogni studente quindi avrà diritto ad un abbonamento di n. 24 corse, corrispondenti presuntivamente a 12 giorni di frequenza scolastica, in considerazione del fatto che il rientro in presenza in Sicilia è fissato per gli studenti delle scuole superiori al 50%. I carnet saranno disponibili nei prossimi giorni presso lo sportello della Pubblica Istruzione, nella sede di via M.Spadola 56.