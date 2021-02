Attualità

Modica: tamponi per parrucchieri, estetisti e non solo Modica: tamponi per parrucchieri, estetisti e non solo

Tamponi per il settore benessere, alimentare ed edilizioPer la prossima settimana il Comune di Modica, in collaborazione con l’ASP, ha organizzato i tamponi rapidi nelle giornate di lunedi, mercoledi e venerdi dalle 16:00 alle 20:00 a Palazzo San Domenico. Ogni giornata è stata”dedicata” ad una specifica categoria preoduttiva. Il lunedi per gli addetti del settore benessere (acconciatura ed estetica), il mercoledi per il settore alimentare, il venerdi per il settore edilizia. “Naturalmente sono aperti a tutti i cittadini – commenta il Sindaco – solo che grazie alla collaborazione dell’ASP abbiamo potuto pensare queste giornate per quelle categorie produttive che spesso sono più esposte al contatto con il pubblico. Ci sarà una tracciatura particolare per i lavoratori di questi settori che sarà molto importante anche per il futuro.Sono certo che la risposta dei modicani sarà massiccia come è sempre stata fino ad oggi ad ogni appuntamento con gli screening di massa”.