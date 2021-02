Attualità

Covid a Ragusa, 366 positivi: morta una donna Covid a Ragusa, 366 positivi: morta una donna

Positivi al coronavirus ancora in calo a Ragusa, oggi 4 febbraio 2021, in totale sono 366. Sono questi i dati diffusi oggi dall’Asp di Ragusa. Il totale dei positivi al Covid è di 366 di cui 329 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati e 13 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio Comune per Comune la situazione nel Ragusano:11 (-2) Acate6 Chiaramonte Gulfi34 (+1) Comiso1 (-1) Giarratana4 Ispica61 (-6) Modica1 Monterosso Almo13 (-3) Pozzallo79 (-7) Ragusa5 Santa Croce Camerina12 (-1) Scicli96 (-4) Vittoria.I ricoverati per Covid 19 in ospedale 24 ricoverati per Covid 19 negli ospedali di Ragusa e Vittoria sono così distribuiti: 16 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 8 nel reparto di Malattie Infettive, 2 in area Grigia e 6 nel reparto di Rianimazione, 8 all’ospedale Guzzardi di Vittoria in area Covid. I guariti sono 7.124 mentre i morti sono 194. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni paolo II di Ragusa. Si tratta di una donna di Ragusa di 86 anni.Tra i 329 positivi in isolamento domiciliare ci sono 6 provenienti da fuori provincia Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 90.802 tamponi molecolari, 22.229 test sierologici, 170.646 test rapidi per un totale di 273.677.