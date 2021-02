Come donare plasma iperimmune dopo vaccino Covid a Ragusa

Attualità

Vaccino anti Covid a ragusa e donazione di plasma iperimmune dopo la vacciniazione, l'Asp di ragusa divulga i numeri di telefono da chiamareÈ stato uno dei primi operatori sanitari a essersi vaccinati con il siero della Pzifer, il dottore Giovanni Noto (nella foto), direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa ha voluto mantenere questo “primato” donando il plasma nel rispetto dei tempi previsti dalla procedura. Infatti, le linee emanate sulla donazione del plasma forniscono “specifiche raccomandazioni sull’eleggibilità alla donazione di sangue ed emocomponenti dei soggetti con anamnesi positiva per somministrazione di vaccino anti-SARS-CoV-2”. Inoltre, nel documento si legge che i soggetti donatori devono attendere 48 ore prima di donare gli asintomatici a cui è stato somministrato un vaccino a base di mRNA, come quelli sviluppati da Pfizer-BioNTech e ModeRNA, attualmente disponibili nel nostro Paese. Il dott. Giovanni Garozzo, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, da alcune settimane, ha attivato la procedura per accogliere quanti volessero donare il plasma a seguito del vaccino anti COVID-19.Dove telefonare per prenotare la donazione del plasma iperimmune dopo la vaccinazione anti CovidChiunque fosse intenzionato alla donazione potrà rivolgersi, sia per chiedere informazioni sia per eventualmente donare il plasma, previa prenotazione, a tutte le sedi dell’Avis della provincia: ACATE 0932 990066CHIARAMONTE 0932 922471COMISO 0932 740403GIARRATANA 0932 976694ISPICA 0932 951173MODICA 0932 448059MONTEROSSO 0932 977458POZZALLO 0932 798004S.CROCE 0932 912519RAGUSA 0932 623722SCICLI 0932 446495VITTORIA 0932 866930Inoltre, l’ASP ha messo a disposizione il numero di telefono 0932-234002 a cui ci si può rivolgere, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, per avere ulteriori chiarimenti sulla donazione di plasma.