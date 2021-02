Ragusa si illumina di giallo

Appuntamenti

Ragusa si illumina. In occasione del primo anniversario della carcerazione di Patrick Zaki la casa comunale si tinge di giallo. Il gruppo Amnesty 228 di Ragusa si è fatto promotore di un'iniziativa per supportare, sostenere e diffondere la richiesta di liberazione in favore di Patrick Zaki. È stato chiesto al Sindaco della città di illuminare di giallo il municipio in occasione del primo anniversario dell’incarcerazione di Patrick, in data 8 febbraio 2021. Lo studente egiziano del Master in Studi di genere dell'Università "Alma Mater" di Bologna, fermato all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020, è incarcerato ingiustamente da quasi un anno con l’accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo. Il 2 febbraio la custodia cautelare è stata ancora una volta prolungata di 45 giorni.“Patrick entra nel secondo anno di detenzione, però nel secondo anno entra anche la campagna di Amnesty International, dell’università e del Comune di Bologna, di tante altre università ed enti locali, giornalisti, per ottenere il risultato che prima o poi arriverà: la scarcerazione di Patrick“, ha commentato all’Ansa Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Per riuscire a salvare Patrick da ulteriori possibili torture e maltrattamenti, è necessario tenere alta l’attenzione sui mezzi di comunicazione e fare pressione sulle istituzioni egiziane. L’idea di Amnesty International è di tingere di giallo l’Italia, un’Italia unita in un'unica grande richiesta: #FreePatrickZaki. Alle ore 18.00 dell' 8 febbraio anche il municipio di Ragusa si illuminerà e Amnesty International 228 ringrazia il Sindaco per la sensibilità dimostrata approvando e sostenendo l'iniziativa.