Vittoria, altro riconoscimento di prestigio per la Asd Multicar

Vittoria - Ancora un’altra convocazione di prestigio per l’Asd Multicar Amarù che, dopo Lorenzo Ragusa, Nicolò Stissi e Vittorio Talento, tutti presenti ai test tenutisi a Montichiari nei giorni scorsi su indicazione del commissario tecnico Rino De Candito, possono fregiarsi anche del riconoscimento arrivato per un altro atleta del gruppo gialloblù. Ivan Kalmikov, infatti, è stato convocato per un raduno della nazionale ucraina. E’ in programma in Turchia, ha preso il via già lunedì scorso e si concluderà il 21 febbraio. Per quanto riguarda, invece, i test tenutisi nel Bresciano, Ragusa, Stissi e Talento, accompagnati dal vicepresidente Giuseppe Massaro, si sono dimostrati all’altezza della situazione e hanno risposto presente alle sollecitazioni tecniche provenienti dallo staff della nazionale. “E’ stata, per tutti noi – sottolinea il presidente dell’Asd Multicar Amarù, Carmelo Cilia – una grande esperienza che speriamo di ripetere anche in altre occasioni. Sono queste le iniezioni di fiducia che ci fanno andare avanti e che ci stimolano a dare il meglio.Siamo convinti che l’entusiasmo respirato in queste giornate possa servire da stimolo per le prime gare della stagione. Vogliamo davvero dare il massimo nel corso del 2021. Tutti sentiamo il bisogno di scrivere un pezzo di storia del ciclismo giovanile della provincia di Ragusa. Le basi ci sono. Stiamo facendo il possibile per arrivare a conquistare dei risultati che possano essere di prestigio. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora si può davvero dire che siamo già sulla buona strada”.