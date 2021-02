Moda e spettacolo

Sara Croce la 'Bonas' che fa impazzire Instagram

Sara Croce la ‘Bonas’ di Avanti un altro ha postato una foto completamente senza veli su Instagram. L’influencer ha postato uno scatto fotografico che ha lasciato senza parole tutti follower del socil ed ha fatto letteralmente impazzire il web. Una foto che ha lasciato pochissimo spazio all’immaginazione dei follower su Instagram. Non è la prima volta Sara Croce riesce a mandare in tilt i social grazie alle sue curve prorompenti. Questa volta, la Venere di Garlasco ha davvero esagerato, spingendosi oltre al ‘normale’ con un post senza veli che ha messo in risalto un dettaglio a dir poco bollente. Da mesi la punta di diamante della trasmissione di Paolo Bonolis riesce a collezionare successi di fila, con numeri che la proiettano tra le protagoniste assolute dei social. Compagna di Gianmarco Fiory portiere del Bari, in Serie C, in questo periodo sta registrando le ultime puntate di Avanti un Altro che con molta probabilità inizierà l’8 marzo in concomitanza della fine Grande Fratello Vip.Chi è Sara CroceSara Croce, originaria di Garlasco, in provincia di Pavia, nata il 4 giugno del 1998, segno zodiacale Gemelli. Modella, quarto posto a Miss Italia 2017, ha conseguito il diploma all’Istituto ‘Maserati’ di Voghera, per poi calcare le passerelle per diversi brand come Pin Up Stars, Elisabetta Franchi, Guess e gli shooting fotografici si susseguono. La notorietà al grande pubblico televisivo arriva nel 2019 con il ruolo di Madre Natura per una puntata di Ciao Darwin 8. Successivamente nel 2020 diventa una ‘Bonas’ di Avanti un Altro sostituendo Laura Cremaschi. Nell’ultimo post di oggi pubblicato su Instagram Sara Croce è apparsa in tutta la sua sensualità con un dettaglio bollente che ha scatenato il web. Scatto in bianco e nero stesa a terra sul pavimento e lato b senza veli, con i follower che hanno preso d’assalto il post mostrando il loro gradimento a suon di like e commenti.