Ragusa lavoro, assunzione a tempo determinato

Il 17 febbraio il colloquio dei candidati ammessi alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n.1 dirigente tecnico. Sono stati convocati per giorno 17 febbraio 2021, alle ore 10, presso gli Uffici del Settore X - Organizzazione e Gestione delle Risorse umane - siti in Piazza San Gio-vanni - 3° Piano-Scala A i candidati idonei a sostenere il colloquio previsto per l’assunzione a tempo determinato per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente con profilo professionale tecnico. I candidati collocati nelle fasce A e B sono stati infatti ammessi a sostenere un colloquio davanti ad una Commissione tecnica per la selezione pubblica, appositamente istituita.