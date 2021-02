Italia

Salvini: Ascolteremo Draghi, non abbiamo pregiudizi

ROMA - ’’La soddisfazione è che dopo settimane di perdita di tempo adesso non ci sono più Conte, Casalino, Renzi e Azzolina. C’è Draghi che ci incontrerà e andremo a capire, a proporre e valutare, noi non abbiamo pregiudizi. C’è una persona che ha lavorato bene in Europa, essendoci una persona di questo livello andremo a capire’’. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del vertice del centrodestra.’’Ribadiamo che la strada maestra sono le elezioni che potrebbero dare al Paese stabilità e un governo forte, ovviamente siamo realisti e sappiamo che il paese ha bisogno di risposte immediate’’, ha aggiunto.