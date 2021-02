Mattarella convoca Draghi: Serve un governo di alto profilo

Italia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Mario Draghi per domani. ’’Avverto il dovere di rivolgere un ulteriore appello alle forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano fiducia a un governo di alto profilo con nessuna formula politica’’, ha detto il Capo dello Stato, al termine del colloquio con il presidente della Camera, Roberto Fico. Il lungo periodo di campagna elettorale e la conseguente riduzione dell’attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale dell’Italia. Sotto il profilo sanitario i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus orischiare di essere travolti. Questo richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni’’. “Allo stato attuale non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza - ha detto Fico -A seguito di un giro di consultazioni a partire dalle forze politiche che sostenevano il precedente governo ho promosso l’avvio di un confronto sui temi. Allo stato attuale permangono distanze’’.