Superbonus 110% ed ecobonus: detrazioni fiscali

Webinar su superbonus 110%: ottimo risultato, evento da replicareL’avvio dell’azione di informazione sull’Ecobonus 110% ha fatto registrare una lusinghiera presenza numerica di imprese, privati e condomìni. Si è conclusa con quasi 600 contatti sulla pagina facebook e 100 partecipanti registrati sulla piattaforma zoom.us e con decine di domande poste dagli utenti ai relatori il webinar sul Superbonus 110% organizzato da ANCE Ragusa con il patrocino della Delegazione di Ragusa di Sicindustra, l’Ordine dei Commercialisti e degli Architetti, il Collegio dei Geometri e Banca Sella. Dopo il saluto del Presidente di Sicindustria, Ing. Leonardo Licitra, i lavori sono stati aperti dal Direttore di ANCE Ragusa, Ing. Giuseppe Guglielmino, che ha introdotto la scaletta degli interventi. L’Ing. Carmelo Mezzasalma, Presidente del Gruppo Consulting – studio di progettazione, ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti tecnici e sulle criticità applicative dell’agevolazione.L’Ing. Giuseppe Guglielmino, Direttore di ANCE Ragusa, ha acceso i riflettori sul quadro normativo delle detrazioni fiscali legate al miglioramento sismico ed energetico delle costruzioni. L’Ing. Pietro Savasta, della Regran Srl, ha illustrato le opportunità per i cittadini, privati e condomìni, che l’installazione di impianti fotovoltaici può portare sia in termini di minor consumo che sul versante dei rimborsi ad opera del GSE. Il Dott. Massimiliano Zirone, Vicecapo distretto Sicilia di Banca Sella, si è soffermato sul ruolo che la Banca svolge nella cessione del credito d’imposta legata, non solo, al Supebonus 110% ma a tutti gli interventi edilizi agevolati. Subito dopo si è aperta la parte del “question time” con la proposizione di quesiti pratici da parte dei partecipanti e le immediate risposte dei Relatori che hanno riscontrato il plauso degli intervenuti per la chiarezza e la puntualità delle spiegazioni.