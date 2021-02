Sport

Mountain bike Ragusa: i talentuosi Camillieri e Cilia

I grandi tra i piccoli dell’Mtb School bike & co. Ragusa sono i talentuosi Giorgio Camillieri e Peppino CiliaSono i grandi tra i piccoli. Altri due tasselli di un mosaico che sta prendendo sempre più forma in vista della nuova stagione di mountain bike la cui prima prova è in programma il 14 febbraio al castello di Donnafugata, lungo un tracciato predisposto e organizzato dall’Asd Bike & Co. di Ragusa. E proprio l’Mtb School del sodalizio ibleo annovera tra le frecce del proprio arco due talenti in erba classe 2009, come Giorgio Camillieri e Peppino Cilia, di cui si dice un gran bene. Entrambi faranno parte della categoria G6, vale a dire l’ultimo anno tra i Giovanissimi prima di puntare verso l’alto. “Allenandosi ancora in maniera ludica – sottolineano dalla società iblea – continuano ad apprendere e a fare proprie le abilità tecniche coordinative, iniziando già a curare la forza e la resistenza. Insomma, sono pronti ad affrontare questa stagione per poi passare tra gli agonisti quando cercheranno, anche in questo caso, di guadagnarsi uno spazio adeguato”.Al pari di tutti gli altri allievi, la società ragusana sta facendo il possibile per fare crescere i due atleti, inserendoli in un gruppo variegato ma allo stesso tempo compatto e solido che cerca di ben impressionare in vista degli appuntamenti ufficiali che daranno il via ai nuovi percorsi sportivi del 2021. Con l’obiettivo, ovviamente, di puntare in alto e di dimostrare che la preparazione atletica fin qui svolta è servita a centrare gli obiettivi da tutti auspicati. Ma questo lo si scoprirà in occasione dei primi appuntamenti. (Le foto pubblicate ci sono state inviate dall'ufficio stampa della Mbt School Ragusa)