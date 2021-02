Vittoria, Commissione Antimafia: preoccupati per rinvio elezioni

Sicilia

La Commissione Antimafia dell'Ars, presieduta dall'on. Claudio Fava, ha audito questo pomeriggio l'assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, in ordine all'ulteriore rinvio delle elezioni a Vittoria, previste per il 14 e 15 marzo e spostate a maggio. La Commissione ha manifestato all'assessore "la propria forte preoccupazione per questo ulteriore, incomprensibile slittamento e per la vulnerabilità della città di Vittoria, ormai da quasi tre anni in attesa di tornare al voto e a una recuperata agibilità democratica e amministrativa dopo lo scioglimento per mafia del consiglio comunale nel luglio 2018."