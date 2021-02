Sicilia, 984 positivi: 391 Palermo e 7 Ragusa

Sicilia

Il Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 2 febbraio, in Sicilia annuncia 948 nuovi positivi e 37 morti.I nuovi 984 casi portano il totale degli attuali positivi nell'Isola a 41.613 (ieri erano 42.202), di cui 40.084 in isolamento domiciliare (ieri erano 40.662), 1.327 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.336), 202 ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 204) con 15 nuovi ingressi (ieri erano stati 13) nelle ultime 24 ore.I dati coronavirus totali in SiciliaI casi totali di coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia sono invece 137.853 (ieri erano 136.869), le guarigioni sono 92.695 con ben 1,536 pazienti dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore, i decessi con gli ultimi 37 hanno raggiunto quota 3.545.I dati Covid delle provincie siciliane:391 Palermo165 Catania145 Trapani126 Messina55 Agrigento52 Siracusa34 Caltanissetta7 Ragusa9 Enna