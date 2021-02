Tisana depurative e digestiva invernale: ricetta

Rimedi naturali

Tisana depurativa e digestiva invernaleLa tisana depurativa e digestiva invernale è tra le tisane online più ricercate sul web in questo periodo dell’anno. Si tratta di una tisana studiata appositamente per la depurazione invernale, pratica consigliata per affrontare i mesi freddi dell’anno con più salute ed energia.Tisana: ma quali sono i benefici della tisana depurativa e digestiva invernaleIn particolare, la curcuma svolge un’azione digestiva e disintossicante sul fegato, il tarassaco è anch’esso alleato del fegato e un buon diuretico, la malva favorisce il benessere dell’intestino e il meliloto svolge un’azione drenante.Come preparare una tisanaMa quali sono gli ingredienti per preparare la tisana depurativa e digestiva invernale.Ingredienti (Dosi per 100 gr):10 gr di Curcuma (polvere)40 gr di Tarassaco (radice)30 gr di Malva (fiori e foglie)20 gr di Meliloto (sommità fiorite).Procedimento: 1Portate ad ebollizione un pentolino pieno d’acqua; 2Quando l’acqua bolle aggiungete 1 cucchiaio raso del mix di piante; 3Attendete 2 minuti durante i quali l’acqua e le erbe continueranno a bollire insieme; 4Spegnete il fuoco e lasciate in infusione per altri 10 minuti; 5Travasate il decotto in una tazza (filtrando le erbe) e bevete ancora caldo. Quando bere la tisana: Come intuibile, il periodo ideale per usufruire dei benefici di questa tisana va da novembre a febbraio, anche se il suo buon sapore la rende una bevanda gradevole in qualsiasi momento dell’anno.E' possibile bere fino a 2 tazze al giorno di questa tisana, preferibilmente al mattino. Grazie alla curcuma tuttavia, questa tisana svolge anche un’azione digestiva, pertanto è possibile berla anche dopo i pasti. Evita di bere questa tisana se sei incinta o in allattamento