Naspi ed ex bonus Renzi in pagamento a febbraio

In pagamento per il mese di febbraio 2021 Naspi, reddito cittadinanza, ex bonus Renzi.La Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) è l’indennità di disoccupazione che arriva ogni mese a chi ha fatto domanda per riceverla, trovandosi involontariamente senza un impiego. Arriverà entro il 15 febbraio. Come per l’indennità Covid, anche qui la data varia da richiedente a richiedente. Le prime erogazioni potrebbero arrivare già dal 10 febbraio. Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, provvedimenti fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle nel 2019 per il contrasto alla povertà, saranno erogati il 15 e il 27 del mese.Anche l’ex bonus Renzi dovrebbe arrivare nelle prime due settimane di febbraio, ma non sono state rese note date ufficiali, per ora. Consiste in una somma di cento euro ottenibili dai disoccupati che percepiscono già la Naspi e dai lavoratori dipendenti incapienti.