Ricette di febbraio: un secondo piatto pronto in 30 minuti

Ricette di febbraio: un secondo pronto in 30 minutiCosa preparare come secondi piatti e cosa mangiare a febbraio? Tra i tanti piatti che si possono preparare a febbraio ne elenchiamo uno che piace anche ai bambini. La ricetta è hamburger alla pizzaiola, abbastanza veloci da preparare e molto saporiti. La ricetta dell'hamburger alla pizzaiola è una sfiziosa alternativa alle solite fettine di carne e alla salsiccia alla pizzaiola: un secondo piatto gustoso che piace tanto a grandi e bambini.Ecco come si preparano gli hamburger alla pizzaiolaPreparazione:Per preparare gli hamburger alla pizzaiola prendete una ciotola abbastanza grande e mescolate al suo interno la carne di vitello macinata, l'uovo e il pangrattato. Insaporite l'insieme con un pizzico di sale, pepe e origano ed amalgamate bene tutti gli ingredienti. Una volta ottenuto un impasto grumoso, modellate delle grosse polpette, aiutandovi con un cucchiaio o con le mani, e poi schiacciatele per formare due dischi. A questo punto scaldate un po' d'olio in una padella antiaderente e poi scottateci dentro i vostri hamburger per un paio di minuti, schiacciandoli in superficie e girandoli su entrambi i lati.Adesso aggiungete la polpa di pomodoro e i capperi e poi ponete una fetta di formaggio o della mozzarella sui vostri hamburger e continuate la cottura a fuoco dolce. Quando le fette di formaggio o la mozzarella inizieranno a fondersi con il calore, togliete i vostri hamburger alla pizzaiola dal fuoco e serviteli nei piatti ben caldi, assieme a qualche cucchiaiata di sugo e capperi.