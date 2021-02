Controlli Interforze al Mercato di Vittoria

Cronaca

Controlli interforze al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. Nell’ambito dei sempre più serrati servizi di prevenzione e controllo disposti con ordinanza del Questore di Ragusa, nel contesto delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella mattina di martedì 2 febbraio 2021, sono stati eseguiti controlli coordinati che hanno interessato il Mercato Ortofrutticolo. I predetti servizi integrati, diretti dal Dirigente il Commissariato di P.S. di Vittoria, sono stati attuati in sinergia tra il personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza.I controlli Interforzeell’ambito di tali servizi, sono state impiegate 6 pattuglie delle diverse forze di polizia che hanno controllato persone e veicoli all’interno della struttura mercatale, verificando, altresì, l’esatto adempimento delle normative relative al divieto di assembramento, al distanziamento interpersonale ed al corretto utilizzo delle mascherine, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso dei servizi sono stati controllati, scelti a campione, 8 box ed 1 bar; oltre 69 persone sono state controllate complessivamente all’interno del Mercato; 20 veicoli sono stati controllati ed è stata contestata 1 violazione al codice della strada.