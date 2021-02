Ragusa Ibla, lavori di manutenzione della strada

Attualità

Ragusa - Sono iniziati stamane a Ragusa Ibla, in Corso Don Minzoni, i lavori di manutenzione della strada che prevedono la sistemazione delle basole in pietra per garantire la sicurezza alla circolazione veicolare e ridare decoro alla rete della viabilità interna nell’antico quartiere della città. “Si tratta di uno dei tanti interventi – dichiara l’assessore al centro storico e turismo Ciccio Barone - che andremo ad eseguire ad Ibla con fondi della legge 61/81 destinati alla manutenzione delle vie e piazze, lavori programmati dall’Amministrazione Cassì in vista anche dell’arrivo della stagione turistica.Un’opera pubblica necessaria che richiederà due settimane di tempo per essere eseguita; chiediamo scusa ai residenti per il disagio che provocherà l’apertura del cantiere nella strada che necessitava di questo intervento”.