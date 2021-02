Ragusa, ecco i nuovi divieti

Attualità

Ragusa - Venerdì 5 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, al fine di consentire l’esecuzione urgente ed indifferibile dei lavori di carico/scarico, mediante lo stazionamento di un’autogrù, di materiale edile di un edificio di proprietà comunale in fase di adeguamento edilizio, ubicato Via Chiasso La Cetra 8, 9 e 10 a Ragusa Ibla, sarà vietato temporaneamente sulla Via Maria Paternò Arezzo nel tratto compreso tra la Piazza Duomo e la Via Dott. Solarino, il transito dei veicoli di qualsiasi tipo. Nel corso della chiusura al transito nel tratto di strada interessata ai lavori, sarà consentito l’accesso riservato ai residenti e frontisti fino al numero civico 78 della Via Maria Paternò Arezzo, esclusivamente dai varchi predisposti all’intersezione tra il Largo Camerina e la Via Conte Cabrera e successivamente da quello predisposto tra la Piazza Duomo e la Via Maria Paternò Arezzo.L’accesso riservato ai residenti e frontisti oltre il numero civico 78 della Via Maria Paternò Arezzo e sulla Via Dott. Solarino, sarà possibile dal varco predisposto all’intersezione tra via Ten. Di Stefano e la Via Maria Paternò Arezzo.