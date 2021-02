Comiso, il calendario per fare tamponi in ospedale

Attualità

A Comiso per la prima settimana di febbraio lo screening dei tamponi antigenici Covid all'ospedale "Regina Margherita" verrà effettuato secondo il seguente calendario, riportato anche in locandina:da lunedì primo febbraio a sabato 6 febbraio, ogni pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30. Domenica 7 febbraio dalle 9,00 alle 13,00. Lo annuncia in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari.