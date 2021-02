Case a 1 euro ad Augusta

Sicilia

Augusta, case a 1 euroIl Comune di Augusta ha pubblicato un avviso sul sito del Comune per annunciare l’iniziativa “Augusta, case a un euro”. Si tratta di un’iniziativa, già in uso in altri Comuni, che mira alla riqualificazione del centro storico di Augusta. Il progetto è stato approvato con deliberazione di giunta (G.M. n.18 del 27/01/2021), dall’Amministrazione comunale megarese. Il progetto è finalizzato al recupero e alla valorizzazione di immobili privati dismessi o non utilizzati nel centro storico, ad attirare nuovi residenti e/o iniziative ovvero favorire investimenti nel campo della ristrutturazione edilizia privata, della ricettività turistica o sociale. Ecco cosa si legge nell’avviso pubblico per acquisizione disponibilità cessione del Comune di Augusta:Il Comune di Augusta con Deliberazione di G.M. N. 18 del 27.01.2021 ha approvato l’iniziativa progettuale denominata “Augusta Case ad 1 Euro”.Finalità dell'iniziativa Augusta case a 1 euroL’iniziativa si prefigge le seguenti finalità:Recupero della funzione abitativa e rivitalizzazione del centro storico e delle frazioni, mediante riqualificazionedel tessuto urbanistico-edilizio che favorisca l'insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico-ricettive, dinegozi o botteghe artigianali o sociali;Recuperare, valorizzare e mettere in sicurezza gli immobili di proprietà privata siti nel Centro Storico garantendone la sistemazione igienico-sanitaria;Aiutare l’economia locale attraverso l’impiego di ditte e manovalanza del posto nel processo di recupero;Concorrere alla crescita socio-economica del paese, attraverso il recupero di un tessuto storico, architettonico e urbanistico di vitale importanza e consentire, successivamente, all'erario di conseguire apprezzabili entrate, di rispettiva spettanza, provenienti dal recupero abitativo e dall'ampliamento della base impositiva;Attuazione dell'integrazione socio-culturale, da conseguire attraverso l'estensione dell'offerta abitativa eturistico-ricettiva, anche a soggetti non residenti.Augusta, case a 1 euro: oggetto dell'iniziativa. Sono tutti gli immobili (fabbricati) di proprietà privata situati nel centro storico di Augusta e Frazioni di essa che versano nelle seguenti condizioni:a) fabbricati di proprietà privata, non abitati né abitabili, in condizioni evidenti di degrado strutturale,statico, igienico-sanitario appartenenti a soggetti che, privi di risorse economiche e/o non interessati ad investire su questa risorsa, manifestano la volontà di aderire all'iniziativa del Comune e disfarsene,anche a prezzo simbolico, soprattutto a causa del peso fiscale che oggi grava su queste proprietà;b) Fabbricati di proprietà privata, non abitati ma abitabili, che, pur non in condizioni evidenti di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario, appartengono a soggetti che, privi di risorse economiche e/o non interessati ad investire su questa risorsa, manifestano la volontà di aderire all'iniziativa del Comune e disfarsene, anche a prezzo simbolico, soprattutto a causa del peso fiscale che oggi grava su queste proprietà.VANTAGGI PER I PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVALiberarsi di immobili non abitabili o che comunque richiedono importanti interventi di ristrutturazione per essere resi tali e per i quali attualmente, a fronte di un mancato utilizzo del bene, provvedono comunque al pagamento delle imposte comunali (Tassa Rifiuti, IMU/TASI);Scongiurare il rischio di essere destinatari di ordinanza di messa in sicurezza di detti immobili;Essere sollevato dal futuro acquirente dalle spese, nessuna esclusa, connesse al regolare passaggio di proprietà del bene (notarili, fiscali, voltura, successione, anche tardiva, eventuali sanatorie edilizie);Ruolo del Comune di Augustail Comune di Augusta, nell'ambito dell'iniziativa, svolge il ruolo di portatore principale degli interessi pubblici e di garante del rispetto delle clausole previste dalle Linee Guida a tutela degli interessati coinvolti. Il Comune di Augusta non ha alcun titolo per intromettersi ed intervenire nelle trattative ed in genere nei rapporti di tipo privatistico che si instaureranno tra venditore ed acquirente in quanto esulano dagli scopi istituzionali. Quanti intendano aderire a tale iniziativa, possono inoltrare la manifestazione di interesse al Responsabile del V Settore – Pianificazione del Territorio del Comune di Augusta, ai seguenti recapito pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it ovvero a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del Comune di Augusta – Via P. Umberto, 89 – 96011 AUGUSTA (SR) utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A”, dichiarando la propria disponibilità alla cessione dell'immobile di proprietà