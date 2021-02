Covid maschere: funziona usare doppia mascherina

Salute e benessere

Covid maschere: funziona veramente usare la doppia mascherina per prevenire il covid 19?Maschere viso anti CovidPer prevenire il covid 19 bisogna usare due mascherine ma è importante sapere come devono essere le maschere. Ecco cosa devi sapere su quanto possa essere sicuro ed efficace.Maschere anti covidMentre molti esperti hanno concordato che l’uso doppio della mascherina potrebbe essere la strada da percorrere per aumentare la prevenzione da covid-19, le agenzie sanitarie come il CDC statunitense non hanno ancora rilasciato alcun dato a sostegno o contro la raccomandazione. Secondo gli esperti, ci sono alcune cose da fare e da non fare quando si tratta di utilizzare la doppia mascherina. Secondo Gandhi, "In realtà è davvero importante non usare lo stesso tipo di maschere perché hanno lo stesso meccanismo". Utilizzare lo stesso tipo di maschera potrebbe non fornire la giusta quantità di protezione dal virus covid. Quindi si dovrebbe utilizzare due maschere diverse ovvero quella chirurgica e sopra quella in tessuto. In conclusione se devi usare due maschere bisogna assicurarsi che siano di tessuto diverso.Secondo il dott. Rommel Tickoo, direttore associato, Medicina interna, Max Healthcare, "Molti esperti indossano una doppia mascherina per proteggersi dal virus covid. Questo è un metodo più sicuro.Le maschere in stoffa proteggono per il 50% ma se si usano sopra una mascherina chirurgica aumentano la protezione dal virus covid. Usare la doppia mascherina per prevenire il covid è consigliato per gli adulti e non per i bambini poiché potrebbero avere problemi di respirazione e potrebbero richiedere assistenza per togliersi le maschere. Inoltre è importante sapere che qualsiasi maschera deve essere utilizzata direttamente sul viso senza lasciare spazi vuoti, dovrebbe essere sopra il ponte del naso, sotto il mento e coprire adeguatamente le guance, non dovrebbero esserci spazi vuoti tali da far passare all'interno il virus. Se indossi una maschera in tessuto, copre le fessure e protegge le maschere chirurgiche dall'infezione, questa è l'idea alla base dell'uso della maschera in tessuto al di sopra delle maschere chirurgiche. Il motivo per cui le linee guida non dicono ancora di usare la doppia mascherina è perché non è comodo indossare due maschere, rende la respirazione più difficile e molte persone trovano difficile indossare una doppia maschera per un periodo di tempo più lungo. La maschera N95 o FFP2 non ha bisogno di alcuna maschera sopra e sotto, la maschera N95 o FFP2 al momento è quella raccomandata per gli operatori sanitari. Secondo il dott. Tickoo, "usare la doppia mascherina non è stata raccomandata da nessuna comunità scientifica o da nessuna linea guida, ma le persone hanno iniziato a farlo". Mentre gli esperti hanno convenuto che usare la doppia mascherina potrebbe essere la strada da percorrere per aumentare la prevenzione da covid-19, le agenzie sanitarie come il CDC statunitense non hanno ancora rilasciato alcun dato a sostegno o contro la raccomandazione.