Ricette di febbraio: due piatti gustosi

Le ricette di febbraio sono tante, gustose ed ideali in questo periodo dell’anno ovvero quando il freddo aumenta la fame e la voglia di pasti caldi. Tra le tante ricette ne elenchiamo due facili da preparare. Le ricette di febbraio che elenchiamo sono: gnocchi con sugo all’amatriciana e patate in tortiera alla napoletana. Ecco le due ricette, gli ingredienti che occorrono e la preparazione.Prima ricetta di febbraio: gnocchi con sugo all’amatricianaIngredienti:1 kg di patate1 uovo300 g di farina 0noce moscata q.b.1 cucchiaio di formaggio grattugiato250 g di guanciale500 g di salsa di pomodoro1/2 bicchiere di vino biancouna spruzzata di aceto biancopeperoncino q.b.pecorino q.b.formaggio grattugiato q.b..Ricetta: in una padella rosolate il guanciale, sfumate con vino e aceto e lasciate evaporare. Poi aggiungete la salsa di pomodoro, peperoncino e lasciate cuocere per 10 minuti. In una ciotola mescolate le patate lesse passate, uovo, farina, noce moscata ed un cucchiaio di formaggio grattugiato. Con questo composto realizzate gli gnocchi da lessare successivamente. Impiattate gli gnocchi con il sugo all'amatriciana e cospargete di pecorino e formaggio grattugiato.Seconda ricetta di febbraio: patate in tortiera alla napoletanaIngredienti:2 kg di patate a pasta gialla1 kg di cipolle rosse di Tropea2 kg di pomodori da sugo2 bicchieri di olio evoorigano secco, acqua naturale q.b., sale grosso e pepe bianco q.b..Ricetta: in una teglia fate tanti strati di patate a fette, pomodori a fette, cipolla, olio, origano, sale e pepe.Poi aggiungete un po' di acqua ed infornate a 160 per 1 ora e mezza.