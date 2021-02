Grave incidente stradale a Vittoria: ferito

Cronaca

Grave incidente stradale autonomo stamattina in contrada Boscorotondo sulla Sp5 a Vittoria in direzione dell’aeroporto di Comiso. Un’auto, una Lancia Y10 con a bordo un uomo di Acate, nei pressi di Villa orchidea si è schiantata contro un’inferriata che delimita la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dell’uomo incastrato nelle lamiere dell’auto e l’ambulanza del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ripartito però subito dopo senza il ferito. L’uomo, infatti, a seguito delle gravi lesioni riportate è stato trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. In corso la ricostruzione esatte dell’incidente. (Foto Assenza)