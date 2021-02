E' Fabio Firrincieli il 18enne morto in un incidente a Ragusa

Cronaca

Ragusa – E’ Fabio Firrincieli il giovane di 18 anni morto ieri sera in un incidente a Ragusa. Il 18enne che viaggiava a bordo di una moto per cause in corso di accertamento si è schiantato rovinosamente a terra in via Canova nella zona dei Salesiani. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il diciottenne al pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dove però è deceduto subito dopo a seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto della caduta. Ancora da accertare le cause ma pare che l’incidente sia stato autonomo.