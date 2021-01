Palermo, a 5 anni salva la nonna chiamando il 113

Sicilia

Finora i supereroi li teneva stampati solo sul pigiamino ma adesso a 5 anni Andrea è uno di loro. Sua nonna stava preparando il pranzo quando è svenuta in casa e lui spaventato ma lucido dal cellulare di lei ha chiamato la polizia e l'ha salvata pilotando i soccorsi. “Ho chiamato il 113 - afferma il piccolo Andrea al TGR Sicilia - poi gli ho detto venite che la nonna sta male. Poi gli ho dato un po' d'acqua ed ho spento il gas”. Il numero d'emergenza lo aveva memorizzato da un gioco scaricato sul cellulare da un parente e l'indirizzo non lo ricordava ma gli agenti ci sono arrivati rivolgendogli una serie di domande al telefono. Una volta sul posto, le volanti dell'ufficio prevenzione di Palermo ed il 118 hanno trovato la porta chiusa e non riuscivo ad aprire la porta perché chiusa dall’interno. Per questo motivo sono entrati dal balcone soccorrendo la donna e trasportandola in ospedale. Ora la nonna è tornata a casa e sta bene.