Morta a 41 anni Giorgia Martone, regina dei profumi

E’ morta a soli 41 anni, Giorgia Martone, la regina dei profumi. L’imprenditrice milanese è morta durante un’operazione chirurgica all’ospedale San Giuseppe di Milano che sarebbe dovuto durare un quarto d’ora. Lo sgomento dell’equipe medica e il dolore della famiglia. Un lutto terribile per la nota famiglia milanese. Giorgia, figlia di Roberto, il fondatore del colosso Icr, Industrie Cosmetiche Riunite di Lodi, lavorava all’interno della storica azienda di famiglia, tra le più importanti d’Italia secondo l’ultima classifica di Forbes, e faceva la ricercatrice nel campo della profumeria. Il suo, rispetto a quello della sorella Ambra, con cui lavorava fianco a fianco, era un ruolo più di creatività e inventiva. Giorgia inoltre ricopriva il ruolo di consigliera d’amministrazione della Icr. Laureata alla Bocconi di Milano con specializzazione in Design & Fashion Management, subito dopo la laurea aveva deciso di intraprendere un’esperienza negli Stati Uniti con un apprendistato in «Materie Prime, Storia del profumo e fragranze» nella multinazionale Symrise e nel 2005 era tornata in Italia, a Lodi, per raggiungere il padre, Roberto.L’azienda per anni è stata al fianco dei più importanti stilisti italiani, come Gianni Versace, Nazareno Gabrielli, Nicola Trussardi, Renato Balestra, Romeo Gigli e per loro ha creato profumi tra i più venduti in Italia. Inoltre del 2013 il padre Roberto, succeduto al fondatore Vincenzo, aveva trasformato una parte della ex fabbrica di profumi in zona via Savona in un hotel di lusso, il Magna Pars Hotel. Terza generazione della dinastia di profumi, Giorgia e Ambra erano entrate a far parte del business di famiglia con successo da qualche anno: insieme avevano dato vita alla produzione LabSolue – Perfume Laboratory, l’etichetta creata a quattro mani in cui le fragranze per la persona e l’ambiente sono racchiuse in bottiglie dal design contemporaneo. Appassionatissima del suo lavoro, Giorgia aveva anche scritto un libro, «La grammatica dei profumi» (edito da Gribaudo) in cui svelava tutti i segreti delle fragranze.