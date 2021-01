Italia

Gratta e Vinci, vincita record da 5 milioni di euro

Compra un Gratta e Vinci da 20 euro e vince 5 milioni di euroUn neo pensionato della Brianza ha vinto 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 20 euro. Ad annunciare la vincita record è stata la titolare della tabaccheria di via XI Febbraio dove il fortunato vincitore ha comprato il biglietto dalla vincita record. Il fortunato vincitore, un neopensionato di Vaprio D’Adda, è tornato nella tabaccheria per ringraziare il titolare dell’attività commerciale. Il fortunato, come scrive Monza Today, è un cliente occasionale della Tabaccheria Spinelli, passato una sera e poi tornato la mattina successiva con la notizia "bomba". L'uomo ha infatti deciso di ringraziare i proprietari del negozio, Andrea e Monica Spinelli, "responsabili" di averlo reso milionario.Ecco il fortunato voincitore di 5 milioni di euroQuasi 70 anni, sposato con figli, l'anonimo vincitore non credeva ai suoi occhi. I proprietari della tabaccheria hanno confermato che mai riveleranno la sua identità, ma sono davvero felici per quell'uomo dalla gentilezza unica. Un cliente non abituale che, nel giorno in cui la sua vita è cambiata, ha scelto di correre a ringraziare i suoi "benefattori". Si tratta, e non è difficile crederlo, della vincita più grande mai registrata all'interno della Tabaccheria Spinelli.