Garanzia Giovani 2 e lavoro a Ragusa

Il Comune di Ragusa con la collaborazione della CNA organizza un webinar sul programma Garanzia Giovani 2Informare in modo pratico i ragazzi della nostra città sulla “fase due” di un programma a sostegno, su più fronti, dell'occupazione giovanile, che nella sua precedente fase in Sicilia ha già coinvolto decine di migliaia di ragazzi e permesso a parte dei soggetti che hanno svolto tirocinio nelle aziende di ricevere da queste un'offerta di lavoro. E’ questo l’obiettivo che il Comune di Ragusa, su proposta del consulente per le politiche giovanili Simone Digrandi e in collaborazione con CNA Ragusa, intende raggiungere organizzando un webinar operativo dedicato al programma "Garanzia Giovani 2", che, attraverso diverse somme stanziate dalla Regione Siciliana per ogni voce, si concentra sul finanziamento di azioni che vanno dall'accompagnamento al lavoro all'apprendistato, ai tirocini in azienda, al sostegno all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. L'iniziativa si svolgerà venerdì 5 febbraio, dalle ore 19, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Ragusa (https://www.facebook.com/comuneRG) e vedrà alternarsi diversi interventi che illustreranno il programma, le opportunità e come partecipare. Sarà possibile intervenire e porre delle domande commentando la diretta oppure attraverso note vocali con ad una linea whatsapp che verrà comunicata durante l'evento. Il webinar sarà aperto dai saluti del vice sindaco con delega allo Sviluppo Economico Giovanna Licitra e dell'Assessore alle Politiche Giovanili Clorinda Arezzo e vedrà il contributo di Giovanni Brancati, Donatella Cutello e Andrea Roccaro, rispettivamente segretario territoriale, responsabile digitalizzazione ed esperto formazione della CNA Ragusa. "In questi due anni contando anche sulla collaborazione di diverse associazioni di categoria del territorio - spiega Simone Digrandi, Consulente delegato del Sindaco per le politiche giovanili - abbiamo fatto in modo di tenere informati i giovani della nostra città attraverso comunicati ed incontri informativi, spesso molto partecipati , su tutte le opportunità per loro provenienti da bandi e misure a livello locale, regionale e nazionale.Ovviamente, rimarremo attenti allo sviluppo di ulteriori occasioni ed iniziative, anche grazie ad una rete che stiamo formando tra numerosi operatori di politiche giovanili sparsi per l'Italia. L'iniziativa del prossimo 5 febbraio, in modalità online, mira ad informare in maniera operativa su un programma corposo in grado di sostenere alcuni passi utili all'inserimento dei nostri ragazzi nel mercato del lavoro."