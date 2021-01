Cronaca

Due auto a fuoco a Ragusa Due auto a fuoco a Ragusa

Due auto a fuoco la notte scorsa intorno alla mezzanotte in via Giordano a Ragusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa. E’ ancora da stabilire la causa dell’incendio che ha distrutto le due auto. Il fuoco originariamente si è sprigionata in un solo veicolo in sosta, poi si è propagato nell’auto parcheggiata a lato. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco dopo l’allarme lanciato dai residenti.