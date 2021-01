Appuntamenti

Ragusa Confinprese incontrerà sindaco Cassì

Ragusa Confimprese incontrerà sindaco cassìLa sezione di Ragusa di Confimprese, incontrerà mercoledì 3 febbraio alle 17,30 a Palazzo di città il sindaco Peppe Cassì. L’associazione sarà rappresentata dal presidente provinciale Pippo Occhipinti e da una delegazione di imprenditori del settore della ristorazione. Tali imprese, infatti, di afferma in una nota stampa, “sono tra le attività commerciali più duramente colpite dal provvedimento emanato dal Governo nonostante l’adeguamento dei mesi scorsi alle disposizioni anti-contagio. Tra loro c’è chi ha gettato (per ora) la spugna preferendo restare “in sospeso” nell’attesa di tempi migliori. Dieci mesi esatti di provvedimenti restrittivi hanno minato anche lo spirito di tanti piccoli imprenditori nel settore della ristorazione. Nonostante questo la voglia di pensare al dopodomani è più forte, e già si cominciano a fare previsioni per le riaperture. I ristoratori iblei non hanno mai smesso di lottare”.Nell’incontro con il primo cittadino verranno poste sul tappeto varie problematiche iniziando dalla tassazione locale con l’azzeramento dei tributi comunali (2020-2021-2022) durante il periodo dell’emergenza Covid 19, l’abbattimento del 50 per cento per i prossimi tre anni, e la regolamentazione del rilascio delle licenze per l’apertura di nuove attività economiche legate al mondo della ristorazione. Al sindaco di Ragusa, il direttivo di Confimprese, consegnerà un documento con alcuni punti programmatici da attuare nel più breve tempo possibile. Nei prossimi giorni, i ristoratori iblei, faranno il punto della situazione nel corso di un’assemblea programmatica delineando, in maniera più incisiva, le nuove iniziative da portare avanti.(da.di.)