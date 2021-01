Una dieta veloce, come perdere 2 kg in 3 giorni: menÃ¹

Salute e benessere

Una dieta veloce, come perdere 2 kg in 3 giorni: menù Una dieta veloce, come perdere 2 kg in 3 giorni: menù

Una dieta veloce per perdere 2 kg in 3 giorniuna dieta veloce che aiuti a dimagrire velocemente e perdere dai 2 kg ai 4 kg. Tra le tante diete veloci e tutte prevalentemente disintossicanti e depurative ne elenchiamo una facile. La dieta che elenchiamo di seguito promette di far perdere fino a 2 kg subito. E’ una dieta che dura 3 giorni. Chiaramente, l’ideale sarebbe affiancare tale percorso nutritivo con regolare allenamento fisico, in modo da depurare l’organismo in modo equilibrato e salutare. Ecco come funziona la dieta veloce per perdere da 2 kg a 4 kg.Dieta rapida, 3 giorni per perdere pesoLa famosa dieta dei 3 giorni non è altro che un percorso alimentare molto ferreo che aiuta a depurare l’organismo dalle eccessive abbuffate. In questo modo è possibile sgonfiare la pancia ed evitare problemi di ritenzione idrica.Scopo principale di questa dieta è quello di accelerare il metabolismo e far perdere peso in poco tempo. È una dieta di 1200 calorie, molto facile e veloce, che consente di perdere da 2 a 4 chili in soli tre giorni. Non presenta effetti collaterali e può tranquillamente essere fatta da chiunque ma, attenzione, solo per tre giorni e solo una volta ogni tre mesi! È un regime alimentare equilibrato, sebbene si tratti pur sempre di una dieta ipocalorica, ma che dimostra il suo equilibrio quando, nel mantenimento, si seguono precise linee guida per una corretta alimentazione.Cos’è la dieta dei 3 giorniNel momento in cui si decide di intraprendere la dieta dei tre giorni, si comincia ad avere una maggiore necessità di informazioni in merito alla propria salute ed equilibrio alimentare per il benessere del proprio organismo. In questo modo sarà più facile raggiungere e mantenere il proprio peso forma ideale. In ogni caso è consigliabile, prima di intraprendere qualunque dieta dimagrante, consultare il proprio medico o nutrizionista, in modo da comprendere se il regime sia adatto alla propria costituzione fisica, in relazione all’età e tutta una serie di altri fattori fondamentali. La dieta veloce per perdere peso è una dieta ipocalorica. dieta Veloce per stimolare il metabolismo e dimagrire in poco tempo dieta Veloce per stimolare il metabolismo e dimagrire in poco tempo Con la dieta Veloce riuscirete a perdere peso nel giro di pochi giorni grazie al fatto che il metabolismo lavorerà in maniera efficaceDieta lampo: il menu tipoPrimo giorno della dieta veloce per perdere 2 kgIl primo giorno per colazione si può assumere del latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. In alternativa al caffè si può scegliere del tè o orzo a piacere, con un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate. Verso metà mattina, si può mangiare un kiwi, oppure uno yogurt magro da 125 g o andrà bene anche della frutta.Per pranzo, si può mangiare del tonno sott’olio sgocciolato (una confezione da 80 g), accompagnato da pomodori oppure insalata o fagiolini e 40 g di pane, vale a dire mezza rosetta ad esempio, oppure un pacchetto di cracker da 25 g. A metà pomeriggio, ci si può concedere un cioccolatino da 10 gr. O meglio ancora un mandarino. Per cena, un petto di pollo (130 g), insalata verde mista oppure delle zucchine, condite con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, accompagnato da 40 g di pane. Alternativa al tonno per pranzo potrebbero essere anche 150 g di patate al vapore, 200 g di peperoni arrostiti e conditi con olio a crudo e poco sale, 70 g di ricotta. Mentre per cena si potrebbe anche optare per un minestrone di verdure e 50 g di prosciutto crudo, al posto del petto di pollo.Secondo giorno della dieta veloce per perder 2 kgIl secondo giorno per colazione occorrono sempre gli stessi ingredienti del primo giorno. In particolare, se preferite potete anche prendere le fette biscottate integrali. Per lo spuntino di metà mattina si può scegliere uno yogurt magro da 125 g oppure alla frutta, come ad esempio un kiwi. Per pranzo, del formaggio light spalmabile da 60 g, pomodori, dell’insalata o fagiolini a piacere e per condire un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e pane 40 g o un pacchetto di cracker da 25 g. A metà pomeriggio, sempre un cioccolatino da 10 gr oppure un mandarino, a scelta. Mentre per cena del pesce 140 g, insalata verde mista o zucchine condite con un cucchiaino di olio e accompagnato con 40 gr di pane.Per colazione, se preferite, le fette biscottate possono essere sostituite con due biscottini integrali. Per pranzo si può optare per del salmone cotto al vapore e 50 gr di songino condito con olio a crudo. Per lo spuntino del pomeriggio si può anche optare per una sana spremuta di arancia. Mentre per cena potreste anche preparare una zuppa di legumi e 1 uovo sodo.Terzo giorno della dieta veloce per perdere 2 kgLa colazione è identica anche per il terzo giorno. Per metà mattina si consiglia invece un frutto, più indicato ancora una volta il kiwi oppure dello yogurt magro da 125 g oppure alla frutta. A pranzo si può mangiare un uovo sodo, dei pomodori o dell’insalata o fagiolini a piacere condito con un cucchiaino di olio d’oliva e accompagnato con 40 g di pane o un pacchetto di cracker. Solito discorso nel pomeriggio, concedendosi un frutto o una spremuta d’arancia oppure un solo cioccolatino.Per cena, una mozzarella light da 125 g, accompagnata da un’insalata verde mista oppure zucchine con un cucchiaino di olio e 40 g di pane.