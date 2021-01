Elisabetta Gregoraci operata d'urgenza: ho avuto paura

Moda e spettacolo

Elisabetta Gregoraci e il racconto a Verissimo: io, operata all'utero. Ho avuto paura.La Gregoraci racconta di esser stata operata d'urgenza dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Per la prima volta in televisione l'esordio di Marzia Gregoraci insieme alla sorella Elisabetta, nell'intervista nel salotto di Verissimo, prevista però per due settimane fa: «Ero dal mio ginecologo, che ha notato che c'era qualcosa che non andava all'utero. Ho tolto un polipetto, è andato tutto bene. Anche qui voglio ribadire quanto sia importante la prevenzione» racconta Elisabetta Gregoraci, che prosegue: «Non lo avevo ancora raccontato a nessuno, tendo sempre a non raccontare le cose. Lì per lì un po' mi sono spaventata però il dottore mi ha tranquillizzato, ed è andata bene. Con mia sorella abbiamo vissuto purtroppo il calvario di mia madre, per questo motivo facciamo i controlli ogni sei mesi.Sono importanti, anche se li viviamo sempre con un po' di tensione e apprensione»