Attualità

Ragusa, firmata autorizzazione regionale per impianto Ragusa, firmata autorizzazione regionale per impianto

Ragusa firmata autorizzazione regionale per impianto Tmb di Cava dei Modicani.Finalmente firmato dall’assessore regionale Territorio e ambiente, Salvatore Cordaro, il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) con cui si esprime “determinazione conclusiva e favorevole” per il progetto di riallocazione definitiva dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di Cava dei modicani, unificato con il progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sempre nello stesso sito”. La notizia è stata diffusa dal deputato regionale leghista sciclitano Orazio Ragusa, chde ha colto l’occasione per ringraziare l’assessore Cordaro, l’assessore Pierobon e, nel complesso, la Giunta Musumeci, in testa il governatore, per avere risposto presente alle sollecitazioni provenienti dal territorio ibleo in un momento delicato sul fronte della gestione dei rifiuti.Lo stesso Orazio Ragusa ripercorre le ultime tappe dell’annosa e delicata vicenda della discarica di Cava dei Modicani, in cui conferiscono il Comune di Ragusa ed altri centri iblei “il Paur è arrivato dopo che la stessa autorità aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, il Via, con data 16 novembre scorso, per il progetto di riallocazione definitiva dell’impianto di Tmb proposto dalla Srr Ato 7 Ragusa e dopo il parere favorevole di Arpa Sicilia del 18 gennaio scorso. In ultimo, è da sottolineare la concessione dell’Autorizzazione integrata ambientale del 27 gennaio scorso in relazione al progetto riguardante l’impianto di Tmb da unificarsi con l’Aia per il progetto esecutivo riguardante la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani situata sempre a Cava dei modicani. Un importante passo in avanti per tutta la provincia di Ragusa in un momento critico sul fronte della gestione dei rifiuti a livello siciliano”. (da.di.)