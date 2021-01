Attualità

Ordine dei Medici Ragusa: Carlo Vitale nuovo presidente Ordine dei Medici Ragusa: Carlo Vitale nuovo presidente

Carlo Vitale nuovo presidente dell'Ordine dei medici di Ragusa. Nei giorni scorsi, il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, ha incontrato il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici di Ragusa, Carlo Vitali. Una visita non solo di cortesia istituzionale bensì rivolta a confermare lo spirito di collaborazione e la sinergia tra l’Azienda e l’Ordine. Carlo Vitali, tra l’altro, è un dirigente medico dell’Asp, direttore dell’UOS di Pediatra dell’ospedale Maggiore di Modica. Il Direttore Generale ha sottolineato quanto sia importante la collaborazione con i Medici di Famiglia che costituiscono un ponte tra l’Azienda e i loro assistiti dando voce ai loro bisogni di salute. Soprattutto, in un periodo come quello che stiamo vivendo di emergenza sanitaria.Le parole del neopresidente dell'Ordine dei medici Carlo VitaleIl Neopresidente, dal canto suo, ha ribadito che il suo impegno, e quello del nuovo Consiglio Direttivo, sarà rivolto a collaborare con l’Asp, nel segno della continuità e soprattutto, in questa situazione di emergenza, nel favorire il benessere della persona.